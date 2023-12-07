Події

12:26 07.12.2023

В Україні з'явиться сучасний реабілітаційний центр для військових

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В Україні з'явиться сучасний реабілітаційний центр для військових

Міністерство оборони України та всеукраїнський проєкт RECOVERY домовилися про партнерство та співпрацю, в рамках спільного проєкту планується реконструкція найбільшого реабілітаційного центру для військовослужбовців в одній з областей України.

Як повідомляє Міноборони України, місце розташування майбутнього проєкту не розголошується з міркувань безпеки.

"Сьогодні було зроблено ще один крок для створення сучасної системи реабілітації військовослужбовців. Сподіваюся, що співпраця з благодійними організаціями розширюватиметься, і якнайбільше чоловіків і жінок повертатимуться до лав Збройних сил або додому здоровими", - заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Центр зможе надавати допомогу понад 100 захисникам і захисницям одночасно.

"У рамках партнерства ми плануємо запуск одного з найпотужніших реабілітаційних центрів всеукраїнської мережі RECOVERY - проєкту, що його заснували та втілюють у життя Віктор та Олена Пінчуки. Надсучасний центр буде створено за світовими стандартами інклюзивності та технологічності, йому на сьогодні немає аналогів в Україні", - сказала керівниця проєкту RECOVERY Світлана Гриценко.

Міноборони також закликає благодійні фонди та громадські організації долучатися до допомоги та співпраці в галузі реабілітації та відновлення здоров'я військовослужбовців.

Теги: #проєкт #recovery

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