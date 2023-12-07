Події

09:23 07.12.2023

В Ізмаїльському районі на Одещині є влучання в припортову інфраструктуру, загинув водій авто - ОВА

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На Одещині через атаки ворожих "Шахедів" були влучання в припортову інфраструктуру Подунав'я, пошкоджено складські приміщення, елеватор і вантажівки; водій однієї з фур загинув, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

"Сьогодні вночі російські терористи упродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Наші сили ППО збили переважну кількість "Шахедів", проте, на жаль, є влучання", - написав Кіпер у телеграмі в четвер уранці.

"Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС", - повідомив голова ОВА.

Теги: #одеська_область #шахеди

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