В Ізмаїльському районі на Одещині є влучання в припортову інфраструктуру, загинув водій авто - ОВА

На Одещині через атаки ворожих "Шахедів" були влучання в припортову інфраструктуру Подунав'я, пошкоджено складські приміщення, елеватор і вантажівки; водій однієї з фур загинув, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

"Сьогодні вночі російські терористи упродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Наші сили ППО збили переважну кількість "Шахедів", проте, на жаль, є влучання", - написав Кіпер у телеграмі в четвер уранці.

"Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС", - повідомив голова ОВА.