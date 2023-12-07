Росіяни випустили 387 снарядів по Херсонській області

Російські окупаційні війська за добу випустили 387 снарядів по Херсонській області, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 387 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА, із них - 1 "Shahed". Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає", - сказано в його телеграм-каналі.

По Херсону ворог випустив 29 снарядів, зазначив Прокудін. За його словами, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; територію і споруди насосної станції в Бериславському районі.