Події

07:06 07.12.2023

Росіяни за добу обстріляли дев’ять громад Сумщини

1 хв читати
Росіяни за добу обстріляли дев’ять громад Сумщини

Протягом середи, 6 грудня, російські окупаційні війська здійснили 24 обстріли 9 громад Сумської області, є поранені та руйнування, повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 109 вибухів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, обстрілів зазнали Юнаківська, Хотинська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Новослобідська, Середино-Будська громади.

По Краснопільській ворог гатив із мінометів (13 вибухів) та артилерії (4 вибухи). Також був обстріл за допомогою FPV-дрона (2 вибухи) і здійснено скидання ВОГ із БПЛА (2 вибухи).

По Середино-Будській здійснено мінометні обстріли (16 вибухів) і обстріл із РСЗВ (10 вибухів). Унаслідок обстрілу з РСЗВ дістали поранення 2 цивільні особи.

У Великописарівській зафіксовано 23 вибухи з мінометів і 7 вибухів з артилерії.

У Юнаківській 16 мін скинули росіяни на її територію. Зроблено скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух).

У Новослобідській проведено мінометний обстріл (2 вибухи).

У Хотинській був мінометний обстріл (6 вибухів).

У Білопільській ворог бив із мінометів (4 вибухи).

У Есманській зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

У Зноб-Новгородській був мінометний обстріл (2 вибухи).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:43 07.12.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранені дві мирні мешканки

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранені дві мирні мешканки

08:38 07.12.2023
Росіяни випустили 387 снарядів по Херсонській області

Росіяни випустили 387 снарядів по Херсонській області

07:40 07.12.2023
Росіяни обстріляли райцентр Нікополя

Росіяни обстріляли райцентр Нікополя

08:46 06.12.2023
Війська РФ за добу завдали 151 удару з різних видів озброєнь по населених пунктах Запорізької області, є поранений

Війська РФ за добу завдали 151 удару з різних видів озброєнь по населених пунктах Запорізької області, є поранений

08:35 06.12.2023
На Харківщині через ворожі обстріли понад 250 абонентів без газу, майже 1450 без світла

На Харківщині через ворожі обстріли понад 250 абонентів без газу, майже 1450 без світла

08:35 06.12.2023
Окупанти вночі обстрілювали Миколаївщину, за добу в області збито 8 БПЛА

Окупанти вночі обстрілювали Миколаївщину, за добу в області збито 8 БПЛА

08:02 06.12.2023
У Херсонській області через російські обстріли за добу три людини загинули, семеро дістали поранення

У Херсонській області через російські обстріли за добу три людини загинули, семеро дістали поранення

07:43 06.12.2023
Ворог обстріляв із важкої артилерії Нікополь

Ворог обстріляв із важкої артилерії Нікополь

23:36 05.12.2023
Війська РФ за день обстріляли сім громад Сумської області

Війська РФ за день обстріляли сім громад Сумської області

15:57 05.12.2023
У Новогродівці під час розбору завалів виявлено фрагменти тіл, для їх ідентифікації проведуть ДНК-експертизу

У Новогродівці під час розбору завалів виявлено фрагменти тіл, для їх ідентифікації проведуть ДНК-експертизу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

Українська ППО знищила 15 із 18 ворожих БПЛА, які атакували вночі

Важливо відкривати в регіонах нові "школи супергероїв"

Кожен злочин російських окупантів має бути розслідуваний - Зеленський про висунення звинувачення США російським військовим

Зеленський подякував Катару за допомогу у поверненні українських дітей

ОСТАННЄ

США допоможуть Україні розвивати ОПК, уже надали дані для виробництва систем ППО FrankenSAM - Білий дім

ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

У чотирьох студентів Полтавського юридичного інституту тримається підвищена температура, але стан більшості покращився - Пронін

Українська ППО знищила 15 із 18 ворожих БПЛА, які атакували вночі

Армія РФ за добу здійснила два ракетних і 80 авіаударів, а також 85 обстрілів із РСЗВ

Між ЗС України та окупантами відбулося 91 бойове зіткнення за добу

ППО знищила три ударні БПЛА в Миколаївській області

Фінляндія, Естонія та Швеція пропонують Єврокомісії виділити кошти на гарантування безпеки морської підводної інфраструктури

Студенти Полтавського юридичного інституту, які отруїлися, у стані середньої тяжкості, усі вони їли в "Студентському кафе"

Ставки занадто високі: Байден стосовно провалу Сенатом голосування про допомогу Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА