Росіяни за добу обстріляли дев’ять громад Сумщини

Протягом середи, 6 грудня, російські окупаційні війська здійснили 24 обстріли 9 громад Сумської області, є поранені та руйнування, повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 109 вибухів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, обстрілів зазнали Юнаківська, Хотинська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Новослобідська, Середино-Будська громади.

По Краснопільській ворог гатив із мінометів (13 вибухів) та артилерії (4 вибухи). Також був обстріл за допомогою FPV-дрона (2 вибухи) і здійснено скидання ВОГ із БПЛА (2 вибухи).

По Середино-Будській здійснено мінометні обстріли (16 вибухів) і обстріл із РСЗВ (10 вибухів). Унаслідок обстрілу з РСЗВ дістали поранення 2 цивільні особи.

У Великописарівській зафіксовано 23 вибухи з мінометів і 7 вибухів з артилерії.

У Юнаківській 16 мін скинули росіяни на її територію. Зроблено скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух).

У Новослобідській проведено мінометний обстріл (2 вибухи).

У Хотинській був мінометний обстріл (6 вибухів).

У Білопільській ворог бив із мінометів (4 вибухи).

У Есманській зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

У Зноб-Новгородській був мінометний обстріл (2 вибухи).