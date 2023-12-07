Фінляндія, Естонія та Швеція пропонують Єврокомісії виділити кошти на гарантування безпеки морської підводної інфраструктури

Міністри телекомунікацій Фінляндії, Естонії та Швеції запропонували Єврокомісії виділити кошти для гарантування безпеки морської підводної інфраструктури.

"У відповідь на нещодавні події, що впливають на підводну інфраструктуру в Балтійському морі, Фінляндія, Естонія і Швеція пропонують Комісії ЄС запропонувати заходи щодо підвищення безпеки та стійкості європейської підводної інфраструктури. У своєму спільному листі міністри наголосили на необхідності подальших інвестицій у підводні телекомунікаційні кабелі на рівні Європейського Союзу", - повідомило в середу міністерство транспорту і комунікацій Фінляндії.

"Стійкість європейської телекомунікаційної інфраструктури має вирішальне значення, оскільки вона життєво важлива для базового функціонування наших цифрових суспільств та економік. Саме тому особливу увагу необхідно приділяти транскордонним підводним сполученням", - сказала міністр транспорту та комунікацій Лулу Ранне.

Міністри звернулися зі спільною заявою у зв'язку з тим, що, імовірно, китайський контейнеровоз Newnew Polar Bear обірвав якорем підводні кабелі зв'язку між Естонією та Швецією, Естонією та Фінляндією, а також зруйнував газопровід Balticconector.