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06:59 07.12.2023

Фінляндія, Естонія та Швеція пропонують Єврокомісії виділити кошти на гарантування безпеки морської підводної інфраструктури

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Міністри телекомунікацій Фінляндії, Естонії та Швеції запропонували Єврокомісії виділити кошти для гарантування безпеки морської підводної інфраструктури.

"У відповідь на нещодавні події, що впливають на підводну інфраструктуру в Балтійському морі, Фінляндія, Естонія і Швеція пропонують Комісії ЄС запропонувати заходи щодо підвищення безпеки та стійкості європейської підводної інфраструктури. У своєму спільному листі міністри наголосили на необхідності подальших інвестицій у підводні телекомунікаційні кабелі на рівні Європейського Союзу", - повідомило в середу міністерство транспорту і комунікацій Фінляндії.

"Стійкість європейської телекомунікаційної інфраструктури має вирішальне значення, оскільки вона життєво важлива для базового функціонування наших цифрових суспільств та економік. Саме тому особливу увагу необхідно приділяти транскордонним підводним сполученням", - сказала міністр транспорту та комунікацій Лулу Ранне.

Міністри звернулися зі спільною заявою у зв'язку з тим, що, імовірно, китайський контейнеровоз Newnew Polar Bear обірвав якорем підводні кабелі зв'язку між Естонією та Швецією, Естонією та Фінляндією, а також зруйнував газопровід Balticconector.

 

 

Теги: #безпека #інфраструктура #фінляндія #балтика

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