Студенти Полтавського юридичного інституту, які отруїлися, у стані середньої тяжкості, усі вони їли в "Студентському кафе"

Студенти Полтавського юридичного інституту імені Ярослава Мудрого, які отруїлися, перебувають у медичних установах у стані середньої тяжкості, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"За словами постраждалих, усі вони їли в громадському харчуванні "Студентське кафе", розташованому на території Полтавської політехніки. Про це вони повідомили співробітникам поліції", - написав Пронін у телеграм-каналі в середу ввечері.

Як повідомлялося раніше, протягом минулої ночі з отруєнням госпіталізували 27 осіб. Це студенти Полтавського юридичного інституту ім. Я. Мудрого.

"Причини інциденту зараз встановлюють. Створено профільну комісію, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню", - уточнив Пронін.