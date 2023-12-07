Події

06:57 07.12.2023

Студенти Полтавського юридичного інституту, які отруїлися, у стані середньої тяжкості, усі вони їли в "Студентському кафе"

1 хв читати
Студенти Полтавського юридичного інституту, які отруїлися, у стані середньої тяжкості, усі вони їли в "Студентському кафе"

Студенти Полтавського юридичного інституту імені Ярослава Мудрого, які отруїлися, перебувають у медичних установах у стані середньої тяжкості, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"За словами постраждалих, усі вони їли в громадському харчуванні "Студентське кафе", розташованому на території Полтавської політехніки. Про це вони повідомили співробітникам поліції", - написав Пронін у телеграм-каналі в середу ввечері.

Як повідомлялося раніше, протягом минулої ночі з отруєнням госпіталізували 27 осіб. Це студенти Полтавського юридичного інституту ім. Я. Мудрого.

"Причини інциденту зараз встановлюють. Створено профільну комісію, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню", - уточнив Пронін.

 

Теги: #полтава #студенти #отруєння

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:28 07.12.2023
У чотирьох студентів Полтавського юридичного інституту тримається підвищена температура, але стан більшості покращився - Пронін

У чотирьох студентів Полтавського юридичного інституту тримається підвищена температура, але стан більшості покращився - Пронін

10:14 06.12.2023
У Полтаві з отруєнням госпіталізували 27 студентів - обладміністрація

У Полтаві з отруєнням госпіталізували 27 студентів - обладміністрація

18:59 29.11.2023
ГУР проводить розслідування за фактом отруєння дружини Буданова - ЗМІ

ГУР проводить розслідування за фактом отруєння дружини Буданова - ЗМІ

10:30 28.11.2023
Дружину Буданова отруїли, вона перебуває в лікарні - ЗМІ

Дружину Буданова отруїли, вона перебуває в лікарні - ЗМІ

19:15 17.11.2023
У питанні виїзду студентів за кордон треба знайти справедливе рішення - Зеленський на зустрічі зі студентами Маріупольського університету

У питанні виїзду студентів за кордон треба знайти справедливе рішення - Зеленський на зустрічі зі студентами Маріупольського університету

22:21 08.10.2023
Поліція почала розслідування загибелі тварин у Фельдман-екопарку

Поліція почала розслідування загибелі тварин у Фельдман-екопарку

19:34 08.10.2023
У харківському Фельдман-Екопарку заявили про масове отруєння тварин, поліція проводить перевірку

У харківському Фельдман-Екопарку заявили про масове отруєння тварин, поліція проводить перевірку

11:47 08.10.2023
У Львівській області загинуло 5 осіб унаслідок отруєння чадним газом - поліція

У Львівській області загинуло 5 осіб унаслідок отруєння чадним газом - поліція

20:59 04.10.2023
У полтавського військкома виявлено необґрунтовані активи на 1,8 млн грн

У полтавського військкома виявлено необґрунтовані активи на 1,8 млн грн

16:46 25.09.2023
В Одесі госпіталізовано з отруєнням 46 курсантів одного з ліцеїв - поліція

В Одесі госпіталізовано з отруєнням 46 курсантів одного з ліцеїв - поліція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

Українська ППО знищила 15 із 18 ворожих БПЛА, які атакували вночі

Важливо відкривати в регіонах нові "школи супергероїв"

Кожен злочин російських окупантів має бути розслідуваний - Зеленський про висунення звинувачення США російським військовим

Зеленський подякував Катару за допомогу у поверненні українських дітей

ОСТАННЄ

США допоможуть Україні розвивати ОПК, уже надали дані для виробництва систем ППО FrankenSAM - Білий дім

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранені дві мирні мешканки

Росіяни випустили 387 снарядів по Херсонській області

ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

Українська ППО знищила 15 із 18 ворожих БПЛА, які атакували вночі

Армія РФ за добу здійснила два ракетних і 80 авіаударів, а також 85 обстрілів із РСЗВ

Між ЗС України та окупантами відбулося 91 бойове зіткнення за добу

Росіяни обстріляли райцентр Нікополя

ППО знищила три ударні БПЛА в Миколаївській області

Росіяни за добу обстріляли дев’ять громад Сумщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА