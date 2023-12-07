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06:51 07.12.2023

Ставки занадто високі: Байден стосовно провалу Сенатом голосування про допомогу Україні

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Ставки занадто високі: Байден стосовно провалу Сенатом голосування про допомогу Україні

Президент США Джо Байден назвав "політичним шантажем" відмову республіканської партії в голосуванні допомоги Україні.

"Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо вони не зможуть прорватися через свою крайню партійну прикордонну політику. Це політичний шантаж у чистому вигляді", - сказано в його соцмережі Х.

За його словами, "ставки занадто високі, а наслідки занадто значні для політичного балансування на межі війни".

Як повідомлялося, законопроєкт про виділення великого пакета фінансової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню не пройшов процедурного голосування в Сенаті США.

 

 

 

Теги: #сша #конгрес #байден

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