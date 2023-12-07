7 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 652 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 652 RUSSIAN AGRESSION

7 грудня відзначають Міжнародний день цивільної авіації, Всесвітній день української хустки.

Ще в Україні - День місцевого самоврядування.

Віряни вшановують пам'ять святого Амвросія, єпископа Медиоланського.

День української хустки

День української хустки – неофіційне свято,яке відзначають 7 грудня. Його придумали, щоб привернути увагу жінок до збереження традицій і звичаїв.

Уперше день української хустки відзначили 2019 року, відтоді свято має щорічний характер. Святкують день хустки в різний спосіб - носять їх, роблять флешмоби в соціальних мережах, поширюють фото, відвідують тематичні фотосесії.

День місцевого самоврядування

7 грудня професійне свято відзначають ті, хто пов'язав своє життя з місцевим самоврядуванням, хто працює на благо розвитку громад.

Встановлене указом Президента України 25 листопада 2000 року. Саме цього дня, 7 грудня 1990 року, депутати Верховної Ради України більшістю голосів ухвалили закон "Про місцеве самоврядування".

Міжнародний день цивільної авіації

7 грудня 1944 року делегати 52 країн, які прилетіли до США на Міжнародну конвенцію з цивільної авіації, підписали Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, або Чиказьку конвенцію.

Уперше Міжнародний день цивільної авіації відсвяткували на 50-десяту річницю підписання конвенції. У 1996 році свято стає офіційно встановленим Генеральною Асамблеєю ООН.

Ще цього дня:

1941 - Японська авіація знищила американську морську базу Перл-Харбор;

1972 - Вирушила 11-та і остання в програмі "Аполлон" пілотована людьми місія на Місяць;

1982 - У Форт-Ворті (Техас) уперше у світі застосовано страту смертельною ін'єкцією;

1988 - Землетрус у Вірменії силою 6,9 бала зруйнував міста Спітак і Ленінакан. Загинуло близько 25 тисяч осіб;

1991 - На зустрічі президентів Білорусі, Росії та України ліквідовано СРСР;

2017 - Курс Bitcoin досяг свого історичного максимуму в 17,7 тис. доларів.

Церковне свято

День пам'яті святителя Амвросія

Святитель Амвросій був сміливим захисником православної віри проти аріанської єресі, яка заперечувала божественність Христа. Він також боровся проти язичництва і сприяв його знищенню в імперії. Він не боявся чинити опір навіть імператорам, коли вони порушували закони Божі. Наприклад, він не дозволив імператору Феодосію I увійти до храму після того, як той наказав розстріляти повстанців у Фессалоніках. Він змусив імператора покаятися і прийняти церковне покаяння за свій злочин.

Святитель Амвросій написав багато творів з богослов'я, екзегези, етики, історії, гімнографії та інших тем. Він був одним із Отців Церкви, які сформували християнську доктрину і традицію. Вплинув на перетворення святого Августина, який став одним із найвидатніших богословів Західної Церкви.

Святитель Амвросій помер 397 року і був похований у базиліці, яка носить його ім'я. Шанується як святий і церковний учитель у католицькій, православній і протестантських церквах.

Іменини: Антон, Василь, Григорій, Іван, Гнат, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро, Сергій.