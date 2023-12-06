Українсько-американська конференція оборонних індустрій відкриє шлях до нового українського ОПК

Українсько-американська конференція оборонних індустрій відкриє шлях до нового українського оборонно-промислового комплексу (ОПК), здатного задовольнити потреби України у військовій техніці та зброї, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це відкриє шлях до нового, відродженого українського оборонно-промислового комплексу, здатного задовольнити наші потреби у військовій техніці та зброї для перемоги у війні з Росією", - сказав він під час зустрічі зі спеціальним представником США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Єрмак назвав це початком перспективної та плідної співпраці між ОПК двох країн.

Сторони також відзначили високий рівень участі американських і міжнародних оборонних компаній у цій конференції.

Єрмак наголосив, що держава готова надати всю необхідну підтримку для роботи американських оборонних компаній в Україні, створити умови для того, щоб вони розпочали копродукцію в українській державі та з вітчизняними виробниками.

Також сторони наголосили на важливості страхування ризиків інвестиційних проєктів в Україні.

Крім того, обговорювалася необхідність посилення системи протиповітряної оборони України, що сприятиме створенню кластерів оборонної та іншої промисловості.

Крім того, Єрмак і Пріцкер обговорили бачення економічного оновлення України.

У зустрічі також узяли участь заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, надзвичайна і повноважна пані посол України в США Оксана Маркарова, радниця керівника Офісу президента Дар'я Зарівна.