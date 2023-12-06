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19:30 06.12.2023

Україна і США разом зможуть створити "арсенал свободи" - виступ Зеленського на українсько-американському оборонному форумі

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Україна і США разом зможуть створити "арсенал свободи" - виступ Зеленського на українсько-американському оборонному форумі

Україна зацікавлена у спільному зі США виробництві всього спектра зброї, сказав у середу президент України Володимир Зеленський, під час виступу через відеозв'язок на відкритті українсько-американського оборонного форуму.

"Ми зацікавлені у спільному з вами виробництві всього спектра зброї, необхідної для війни. І гармати, і бронетехніка, і безпілотники. Ремонт і обслуговування техніки. Безпека на землі, в небі та на морі. Україна не прагне лише залежати від партнерів. Україна прагне реально стати донором безпеки для всіх наших сусідів, коли зможе гарантувати захист собі. Ми це можемо. Це реально", - сказав він.

Глава держави запросив усі американські оборонні компанії до співпраці, висловивши впевненість у тому, що разом обидві держави зможуть створити новий і потужний "арсенал свободи", який буде надійним помічником для всіх вільних націй світу.

"Арсенал, який уже одним фактом свого існування зможе гарантувати нашим дітям - дітям Європи, дітям Америки, дітям усього світу, - що жоден російський чи інший снаряд зла більше ніколи не руйнуватиме наше мирне життя", - заявив він, додавши, що в межах форуму українська команда презентуватиме конкретні перспективи та можливості.

Зеленський також розповів, як під час минулого візиту до Вашингтона говорив із Байденом щодо спільного запуску оборонних проєктів, зокрема, виробництва систем ППО. "Якщо наш повітряний щит буде достатньо потужним, це стане захистом для всього східного флангу Європи", - сказав президент.

Глава держави подякував США та іншим партнерам за те, що допомагають Україні вистояти у війні та зберегти на більшій частині територій нормальне життя.

"Усього б цього не було, якби не наші хоробрі захисники та захисниці, якби не зброя та снаряди, які допомагають нам берегти свободу та незалежність України, якби не співпраця з партнерами та консолідація вільного світу, які дають нам змогу не лише боронити нашу незалежність, а й поступово повертати під контроль України нашу окуповану Росією територію", - сказав він.

У зв'язку з цим, президент зазначив, що "за час з 24 лютого минулого року ми вже звільнили половину території, захопленої Росією. Ми тримаємо фронт, і саме від наших воїнів, від нашої (з вами - ІФ-У) ініціативи залежить, якою буде доля фронту в Україні".

Як повідомлялося, 6-7 грудня у Вашингтоні проходить форум представників української та американської промисловості за участю представників влади двох країн. У його рамках сторони вивчають можливості спільного виробництва озброєнь.

 

 

 

Теги: #сша #форум #звернення #оборонний

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