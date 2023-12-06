Впроваджувані урядом рішення вже дали змогу зменшити час проходження ВЛК утричі - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що впроваджувані урядом рішення вже дали змогу зменшити тривалість проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) утричі.

"Ставимо за мету зробити проходження ВЛК максимально швидким і зручним. Уже збільшили кількість ВЛК на 50%, більш ніж удвічі збільшилася пропускна спроможність гарнізонних ВЛК на базі цивільних медичних закладів. Впроваджено електронну чергу в усіх військових закладах охорони здоров'я, цифровізували документообіг у 90% військових частин. Продовжуємо будувати безбар'єрне середовище - виділили на це необхідні кошти. Усі ці заходи вже дали змогу знизити тривалість проходження ВЛК утричі", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами наради.

За словами прем'єра, у Міністерстві цифрової трансформації повідомили про план найближчим часом цифровізувати висновок ВЛК.

"Важливе рішення, яке допоможе отримувати інші послуги онлайн. Усі відповідальні отримали доручення. Маємо прискорювати реформи. Також дав завдання опрацювати пропозицію Мінсоцполітики щодо наявності соцпрацівників у медичних закладах для допомоги військовим з отриманням необхідних послуг", - написав він.