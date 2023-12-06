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13:49 06.12.2023

РФ дедалі частіше використовує ударні дрони у великих нальотах, але Україна успішно нейтралізує більшість з них - британська розвідка

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РФ дедалі частіше використовує ударні дрони у великих нальотах, але Україна успішно нейтралізує більшість з них - британська розвідка

Російські окупанти із середини поточного року використовують ударні безпілотні літальні апарати власного виробництва паралельно з іранськими "Шахедами" й намагаються покращувати їхню конструкцію на основі досвіду експлуатації, ідеться у звіті британської розвідки в соцмережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в середу.

"Наприкінці листопада 2023 року повідомлялося, що збитий БПЛА був оснащений українською SIM-карткою і модемом 4G. Імовірно, це російська імпровізована модифікація, покликана поліпшити наведення в реальному часі з використанням вишок стільникового зв'язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації. Є реальна можливість, що він також намагається пом'якшити українські заходи радіоелектронної боротьби", - йдеться у зведенні.

Крім того, повідомляється, що деякі інші ударні дрони російського виробництва мають чорне забарвлення, що ускладнює візуальне розпізнавання безпілотників, які наближаються, в нічний час.

"Росія дедалі частіше використовує безпілотні літальні апарати односторонньої дії у великих нальотах, намагаючись розтрощити українську протиповітряну оборону. Однак Україна продовжує успішно нейтралізувати більшу частину дронів, якими її атакують", - повідомляють у британській розвідці.

Теги: #рф #дрони #британська_розвідка

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