Події

13:18 06.12.2023

Зеленський відвідав дітей, які лікуються після поранень в "Охматдиті"

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Президент України Володимир Зеленський у День святителя Миколая відвідав дітей, які лікуються після поранень від російських обстрілів, у спеціалізованій лікарні "Охматдит".

"Приїхав до "Охматдиту", щоб побачитися з дітками, які лікуються після поранень, почути про їхні захоплення і про них самих", - написав президент у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, глава держави зустрівся з Мариною Пономарьовою з Херсонщини, яка втратила ногу в травні 2022 року через російські ракетні обстріли. Вона стала першою дитиною з воєнною травмою, яку протезували в Україні.

"Раніше я записав для дівчинки відеопривітання з днем народження, в якому пообіцяв особисто зустрітися з нею. Наразі Марина проходить реабілітацію. Сильна дівчинка", - написав він.

"Щодня ми боремося за те, щоб українські діти жили в мирній, незалежній Україні, почувалися щасливо, щоб усі їхні бажання були виконані, а мрії здійснилися", - додав Зеленський. 

 

Теги: #охматдит #зеленський

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