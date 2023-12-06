Зеленський відвідав дітей, які лікуються після поранень в "Охматдиті"

Президент України Володимир Зеленський у День святителя Миколая відвідав дітей, які лікуються після поранень від російських обстрілів, у спеціалізованій лікарні "Охматдит".

"Приїхав до "Охматдиту", щоб побачитися з дітками, які лікуються після поранень, почути про їхні захоплення і про них самих", - написав президент у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, глава держави зустрівся з Мариною Пономарьовою з Херсонщини, яка втратила ногу в травні 2022 року через російські ракетні обстріли. Вона стала першою дитиною з воєнною травмою, яку протезували в Україні.

"Раніше я записав для дівчинки відеопривітання з днем народження, в якому пообіцяв особисто зустрітися з нею. Наразі Марина проходить реабілітацію. Сильна дівчинка", - написав він.

"Щодня ми боремося за те, щоб українські діти жили в мирній, незалежній Україні, почувалися щасливо, щоб усі їхні бажання були виконані, а мрії здійснилися", - додав Зеленський.