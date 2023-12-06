Події

11:48 06.12.2023

Масовано обстріляна росіянами ТЕС у східному регіоні не припинила роботи, про обмеження споживання поки що не йдеться - "Укренерго"

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Теплова електростанція (ТЕС) у східному регіоні, яку вночі тричі обстріляв російський агресор, попри численні пошкодження, не припиняла роботи, повідомила НЕК "Укренерго".

Водночас у телеграм-каналі компанія уточнила, що один її енергоблок зупинився через пошкодження інфраструктури, унаслідок чого припинилося опалення одного з населених пунктів поруч зі станцією.

Загалом диспетчерський центр "Укренерго" поки що не прогнозує протягом доби дефіциту в енергосистемі й не має наміру запроваджувати ліміти споживання, але звертає увагу, що сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність у всій країні.

Водночас оператор констатує, що споживання зросло, і вечірній максимум учора був на 1,8% вищим, ніж 4 грудня, що пояснюється похолоданням і повним відновленням енергоживлення всіх споживачів, знеструмлених через негоду.

Щодо мереж "Укренерго", то в південному регіоні повернуто в роботу повітряну лінію (ПЛ) 330 кВ після планового ремонту, який через бойові дії перетворився на аварійний. Однак через пошкодження під час бойових дій відключилася інша така сама ПЛ. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після отримання дозволу від військових, зазначає компанія.

У центральному регіоні відновлено частину обладнання на підстанції, що підвищило надійність передачі електроенергії магістральними мережами в одній з областей.

Водночас "Укренерго" зафіксувало пошкодження 10 опор і розкрадання дроту на ПЛ 330 кВ, яка перебуває в аварійному ремонті через пошкодження внаслідок бойових дій в одному з прифронтових районів. Про факт крадіжки компанія повідомила в поліцію.

Експорт е/е відсутній уже тривалий час, імпорт продовжує зростати і сьогодні здійснюється у вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови загальним обсягом 480 МВт-год (майже у 2,5 раза більше за вчорашній показник), з максимальною потужністю в окремі години до 250 МВт.

Як повідомлялося, ДТЕК уранці середи заявив про обстріл ушосте за 1,5 місяця його ТЕС у прифронтовому районі. Міненерго повідомило про під'єднання всіх знеструмлених негодою споживачів і відсутність світла в 423 населених пунктах через бойові дії та технічні порушення.

З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи в Україну й Молдову становить 1700 МВт.

Теги: #тес #обстріл

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