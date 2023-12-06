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10:57 06.12.2023

Залужний у День ЗСУ: Як би важко нам не було, але точно не буде соромно

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Залужний у День ЗСУ: Як би важко нам не було, але точно не буде соромно

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українських військових із Днем Збройних сил України та подякував усім, хто робить свою важку роботу.

"Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та знищує підступного ворога. Саме ви, незважаючи на звання та посади, стоїте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку", - сказав Залужний у своєму відеозверненні.

"Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває у лавах Збройних сил України", - наголосив головнокомандувач.

Залужний додав, що Україна не здається завдяки ЗСУ, і що кожен українець, який перебуває на тимчасово окупованій території, чекає на українських захисників.

"І завдяки вам я знову і знову переконуюсь - як би важко нам не було, але точно не буде соромно! Дякую за службу!", - підсумував він.

 

Теги: #зсу #залужний

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