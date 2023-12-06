Події

08:50 06.12.2023

РФ вивела на бойове чергування в Чорне море чотири кораблі, носії "Калібрів" відсутні

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РФ вивела на бойове чергування в Чорне море чотири кораблі, носії "Калібрів" відсутні

Російський флот вивів на бойове чергування в Чорне море чотири кораблі, носії "Калібрів" відсутні, інформують Військово-морські сили ЗС України в середу вранці.

"Станом на 08:00 06.12.2023 у Чорному морі перебуває 4 ворожі кораблі; в Азовському морі 1 ворожий корабель; у Середземному морі 2 ворожі кораблі. Носії крилатих ракет "калібр" відсутні", - зазначається в оперативній інформації, опублікованій у телеграмі.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 9 суден, з них 4 рухалося з протоки Босфор. У Чорне море - 24 судна, з них 3 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Зазначається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

 

 

 

Теги: #рф #кораблі

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