Окупанти вночі обстрілювали Миколаївщину, за добу в області збито 8 БПЛА

Окупанти атакували Миколаївщину, за минулу добу силами ППО в області збито вісім БПЛА різних модифікацій, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім станом на 07:30 середи.

"У ніч на 6 грудня, силами і засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім ударних БПЛА "Shahed-131/136" і один розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР"", - написав він у телеграм-каналі.

Також Кім інформував про наслідки обстрілів у Миколаївському районі.

"Вночі, 5 грудня, внаслідок падіння уламків одного зі збитих БпЛА типу "Shahed-131/136" у м. Очаків Очаківської громади виникла пожежа в складській будівлі на території бази відпочинку, яку було оперативно ліквідовано... в м. Снігурівка Снігурівської громади внаслідок падіння уламків збитих БПЛА типу "Shahed-131/136" виникло загоряння будівлі станції технічного обслуговування та будівлі шиномонтажної станції, які було оперативно ліквідовано. Також пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждалих немає", - наголосив він.

Крім того, інформував Кім, учора о 23:08 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків. Постраждалих немає.