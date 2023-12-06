Події

08:02 06.12.2023

У Херсонській області через російські обстріли за добу три людини загинули, семеро дістали поранення

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У Херсонській області через російські обстріли за добу три людини загинули, семеро дістали поранення

За минулу добу окупанти випустили по Херсонській області понад 500 снарядів, унаслідок обстрілу троє людей загинули, семеро дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу вранці.

"За минулу добу противник здійснив 101 обстріл, випустивши 510 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА, з них - 3 "Shahed". По місту Херсону ворог випустив 31 снаряд", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Прокудін наголосив, що через російську агресію троє людей загинули, ще семеро - дістали поранення.

За даними обладміністрації, російські військові російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; медичний заклад у Херсоні; гуманітарний склад, медичний заклад і територію тракторної бригади в Бериславському районі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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