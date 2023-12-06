Ворог обстріляв із важкої артилерії Нікополь

Російські окупаційні війська протягом ночі з важкої артилерії тричі обстріляли Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"З вечора агресор тричі обстрілював Нікополь. Гатив із важкої артилерії. Пошкоджено 4 приватні будинки і стільки ж господарських будівель. Розбито газопровід", - сказано в його телеграм-каналі.

Обійшлося без поранених і загиблих, додав Лисак.

Так само повітряним командуванням "Схід" було знищено чотири безпілотники в небі області.

"Збили "шахеди" в Кам'янському, Дніпровському та Павлоградському районах", повідомив голова ОВА.