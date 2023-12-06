Події

06:56 06.12.2023

Позиційні бої біля Авдіївки, ЗС України продовжують операцію на лівому березі Дніпра

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Позиційні бої біля Авдіївки, ЗС України продовжують операцію на лівому березі Дніпра

Війська РФ атакували, а ЗСУ контратакували неподалік Авдіївки, сторони домоглися підтверджених успіхів, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що на геолокованих кадрах, опублікованих 5 грудня, видно, що російські війська просувалися вздовж ділянки залізниці на північ від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки. Додаткові геолоковані кадри, опубліковані 4 грудня, показують, що російські війська також просунулися на південь від Авдіївського звалища. Український генеральний штаб повідомив, що українські сили відбили щонайменше 23 напади російських військ на схід від Новобахмутівки (7 км на північний захід від Авдіївки); на північний схід від Бердичів (4 км на північ від Авдіївки); і поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки), Авдіївки, Сєверного (6 км на захід від Авдіївки) і Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки). Пресслужба угруповання військ "Таврія" України повідомила 5 грудня, що російські війська відновили нанесення авіаударів штурмовиками Су-25 і вертольотами Ка-52 у Авдіївки після періоду менш інтенсивної активності російської авіації.

Водночас, як повідомляють в ISW, українські сили контратакували під Авдіївкою 5 грудня і домоглися підтвердженого наступу. На кадрах із геоприв'язкою, опублікованих 4 грудня, видно, що українські війська просунулися на схід від ділянки залізничної лінії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу. Український військовий спостерігач заявив 5 грудня, що українські війська контратакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу і змусили російські війська відійти з двох передових позицій. Російське джерело заявило, що українські сили контратакують біля Степового і чинять тиск на російську оборону з боку Новокалинового.

На лівобережжі Херсонської області ЗСУ 5 грудня продовжили наземні операції. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують утримувати позиції на східному березі річки Дніпро. Російські джерела заявили, що українські сили безуспішно атакували лісовий масив біля Кринків (30 км на північний схід від Херсонської області та 2 км від річки Дніпро). Російське джерело заявило, що підрозділи російської 104-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) закріпилися на околиці Кринків, хоча ISW не виявила візуальних підтверджень цього твердження. Оперативне командування "Південь" України повідомило, що російські війська протягом минулої доби завдали трьох авіаударів із застосуванням 26 плануючих бомб у напрямку Кринків.

 

 

 

Теги: #фронт #isw

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