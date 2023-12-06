Сенат США провалить голосування щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Глава фракції "Голос" Олександра Устинова вважає, що Сенат США завтра не проголосує за пакет допомоги Україні та Ізраїлю, оскільки із законопроекту виключено питання зміцнення кордону США (“ стіна ” з Мексикою), повідомляє народний депутат у вівторок у Фейсбук.

Раніше законопроект включав чотири пункти: допомогу Україні, допомогу Ізраїлю, зміцнення кордону з Мексикою і допомогу Тайваню. Устинова прогнозує, що виключення демократами із законопроекту питання "стіни" з Мексикою робить його неприйнятним для республіканців.

“Завтра всі сенатори республіканці, які навіть неймовірно підтримують нас, голосуватимуть ПРОТИ пакету, щоб посадити демократів за стіл переговорів. Політика такою є політика. Тому 60 голосів, які завжди мала Україна у Сенаті, ми не отримаємо ”, написала Устинова.

Незважаючи на мінімальну більшість демократів у Сенаті, для затвердження бюджетних витрат необхідно набрати 60 голосів.

Водночас голова фракції сподівається, що “наступного тижня пакет із усіх 4 складових буде проголосований Сенатом, і що його до свят встигне проголосувати нижня палата Конгресу”.

“Зі позитивних новин - наша делегація має зустрітися зі спікером парламенту, яка вже зустрічалася з ключовими комітетами конгресу, тепер основне – це демократам домовитися з республіканцями за кордон, заручниками якого ми стали. Ключове питання – де буде центр для біженців – у Мексиці чи США”, резюмувала депутат.