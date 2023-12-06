Нідерланди виділяють кошти для посилення можливостей судового сектору України та на проект з підтримки стабілізації деокупованих територій

Уряд Нідерландів виділяє у 2024 році 9 млн євро для посилення можливостей офісу генеральної прокуратури та судових органів України, а також 8 млн євро Консультативної місії ЄС для відновлення верховенства права на деокупованих територіях, повідомила міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Гердіна Йохан, яка прибула до Києва.

“Вкрай важливо підтримати власну здатність України розслідувати міжнародні злочини та притягувати до відповідальності. З цієї причини ми запропонували можливості та навчання генеральному прокурору та судовим органам України. Уряд Нідерландів виділив на ці цілі 9 мільйонів євро у 2024 році.

Крім того, я зобов'язалася виділити 8 мільйонів євро Консультативної місії ЄС. Він призначений для нарощування потенціалу на звільнених територіях України”, - сказала Слот на прес-конференції із головою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві.

Вона зазначила, що ці кошти допоможуть посилити поліцейські підрозділи та відновити верховенство права.

Крім того, глава МЗС поінформувала, що в Києві відкрили офіс секретаріату 'Dialogue Group' щодо координації зусиль щодо притягнення до відповідальності за скоєні в Україні злочини.

“Важливо зазначити, що багато країн підтримують Україну. Для координації всіх міжнародних зусиль щодо відновлення справедливості та забезпечення відповідальності ми ще в березні започаткували Діалогову групу. І для мене було честю офіційно відкрити сьогодні тут у Києві секретаріат діалогової групи”, - повідомила міністр.

Вона наголосила на важливості продовження підтримки України, стільки скільки буде потрібно.

Консультативна місія Європейського Союзу з реформування сектору громадянської безпеки України (КМЕС в Україні) також у Facebook повідомила, що “уряд Нідерландів підтримує Україну в її зусиллях зі стабілізації деокупованих територій, фінансуючи проект допомоги на суму 8 мільйонів євро, спрямований на підтримку українських агентств сектору безпеки для стабілізації та відновлення влади, безпеки та соціальної захищеності на деокупованих територіях України”. Консультативна місія ЄС в Україні реалізовуватиме цей проект. Щоб офіційно закласти початок цій ініціативі, 5 грудня 2023 р. у Києві міністерша закордонних справ Нідерландів та голова КМЕС в Україні Рольф Холмбо підписали «Договір про імплементацію».