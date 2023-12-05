Події

20:34 05.12.2023

ЗС України відбили за добу 23 атаки окупантів на авдіївському напрямку

2 хв читати
ЗС України відбили за добу 23 атаки окупантів на авдіївському напрямку

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на семи напрямках - куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському, шахтарському і запорізькому, - а також утримують позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

У Генштабі зазначають, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень. Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському напрямку. "На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 23 атаки ворога в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, на північний схід від Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні.

На мар'їнському та лиманському напрямках відбито по 13 атак. "На Лиманському напрямку сили оборони відбили 13 атак ворога, який за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів неподалік Білогорівки Луганської області та Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки Донецької області... На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки, Побєди і Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 13 атак на позиції наших захисників", - розповіли в Генштабі.

"На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області... На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 9 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області... На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі південніше Золотої Ниви Донецької області... На Запорізькому напрямку сили оборони відбили всі атаки противника в районі на захід від Вербового Запорізької області", - повідомляють у зведенні.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 05.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів

07:38 05.12.2023
Українська авіація завдала десять ударів по зосередженню сил противника

Українська авіація завдала десять ударів по зосередженню сил противника

07:32 05.12.2023
На фронті за добу було 73 бойові зіткнення, Сили оборони відбили атаки противника на шести напрямках - Генштаб

На фронті за добу було 73 бойові зіткнення, Сили оборони відбили атаки противника на шести напрямках - Генштаб

07:28 05.12.2023
Армія РФ за добу здійснила вісім ракетних і 68 авіаударів, а також 87 обстрілів із РСЗВ

Армія РФ за добу здійснила вісім ракетних і 68 авіаударів, а також 87 обстрілів із РСЗВ

20:16 04.12.2023
За добу ворог завдав 5 ракетних і 44 авіаудари

За добу ворог завдав 5 ракетних і 44 авіаудари

20:06 04.12.2023
ЗСУ відбили 15 ворожих атак на авдіївському напрямку

ЗСУ відбили 15 ворожих атак на авдіївському напрямку

08:16 04.12.2023
Сили оборони відбили понад 60 атак ворога за добу

Сили оборони відбили понад 60 атак ворога за добу

07:54 04.12.2023
ЗС України за добу ліквідували 770 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 770 окупантів

21:05 03.12.2023
Українська авіація завдала ударів у вісім місць скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Українська авіація завдала ударів у вісім місць скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

21:00 03.12.2023
Окупанти завдали 31 авіаудар по Україні за добу, обстріляли понад 120 населених пунктів

Окупанти завдали 31 авіаудар по Україні за добу, обстріляли понад 120 населених пунктів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В ЄС є абсолютна більшість, яка підтримує відкриття переговорів про членство з Україною - Кулеба

Біля острова Зміїний збито російський бомбардувальник Су-24М - командувач Повітряних сил

Усі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримають власне житло - Зеленський

Керівник САП: Швидше розслідувати справи ми не будемо, дайте нам інструментарій, і будемо відповідати за рівень боротьби з корупцією

Українські спецслужби завдали удару по паливному терміналу в окупованій Феодосії - джерело

ОСТАННЄ

Повернулися в роботу після короткострокових ремонтів два блоки ТЕС - Міненерго

Коаліція F-16 працює над збільшенням кількості літаків, які буде передано Україні - Кулеба

Кулеба після переговорів з главою МЗС Нідерландів у Києві: Є впевненість, що підтримка буде продовжена і посилена

Кулеба про узгодження Конгресом США допомоги Україні: Триває робота, щоб це рішення було ухвалено вчасно

Для звільнення головкома ЗСУ Залужного немає підстав - Подоляк

Зеленський і глава МЗС Нідерландів обговорили постачання ППО, артилерії та боєприпасів

В ЄС є абсолютна більшість, яка підтримує відкриття переговорів про членство з Україною - Кулеба

Греція готова до проведення другого саміту "Україна-Балкани" - уповноважений МЗС Греції щодо України

У результаті ранкового обстрілу Херсона поранено шестеро осіб, із них чотири медпрацівники

США розширили санкції проти Білорусі одинадцятьма компаніями та вісьмома фізособами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА