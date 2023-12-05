ЗС України відбили за добу 23 атаки окупантів на авдіївському напрямку

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на семи напрямках - куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському, шахтарському і запорізькому, - а також утримують позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

У Генштабі зазначають, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень. Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському напрямку. "На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 23 атаки ворога в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, на північний схід від Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні.

На мар'їнському та лиманському напрямках відбито по 13 атак. "На Лиманському напрямку сили оборони відбили 13 атак ворога, який за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів неподалік Білогорівки Луганської області та Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки Донецької області... На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки, Побєди і Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 13 атак на позиції наших захисників", - розповіли в Генштабі.

"На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області... На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 9 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області... На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі південніше Золотої Ниви Донецької області... На Запорізькому напрямку сили оборони відбили всі атаки противника в районі на захід від Вербового Запорізької області", - повідомляють у зведенні.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.