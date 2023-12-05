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20:16 05.12.2023

Зеленський і глава МЗС Нідерландів обговорили постачання ППО, артилерії та боєприпасів

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Зеленський і глава МЗС Нідерландів обговорили постачання ППО, артилерії та боєприпасів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у вівторок із міністеркою закордонних справ Нідерландів Ганке Брейнс Слот, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Ми вдячні за конкретні та сильні рішення Нідерландів, які допомогли нам на полі бою, допомогли захистити мирних громадян, а також домогтися успіхів у забезпеченні роботи альтернативного гуманітарного коридору", - зазначив Зеленський.

Було обговорено пріоритетні потреби українських захисників, насамперед щодо посилення протиповітряної оборони, забезпечення додаткових артилерійських систем калібру 155 мм і боєприпасів, а також підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 за підтримки Нідерландів. Ішлося також про функціонування альтернативного "зернового коридору" та посилення його захисту.

"Глава держави та міністр закордонних справ Нідерландів зосередили увагу на питанні європейської інтеграції України та підготовці до грудневого засідання Європейської ради. Володимир Зеленський зауважив, що вже найближчими днями очікується ухвалення Верховною Радою України низки євроінтеграційних законопроєктів", - ідеться в повідомленні.

"Розраховуємо на позитивне рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ України до ЄС. Це стане потужною мотивацією для нашого суспільства і для наших захисників", - наголосив президент.

 

 

 

Теги: #мзс #нідерланди #зеленський

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