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19:25 05.12.2023

Спікер Палати представників США не підтримає пакет допомоги Україні, доки не вирішиться питання про безпеку американських кордонів

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Спікер Палати представників США не підтримає пакет допомоги Україні, доки не вирішиться питання про безпеку американських кордонів

Спікер Палати представників США Майк Джонсон надіслав до Білого дому листа, в якому зазначив, що не підтримуватиме виділення нової допомоги Україні, поки не буде змінено підхід до заходів безпеки на американських кордонах.

"Додаткове фінансування України залежить від ухвалення перетворювальних змін у законах про безпеку кордонів", - ідеться в листі, який Джонсон опублікував у своєму акаунті в Х.

Він зазначив, що нижня палата Конгресу США пів року тому займалася розробкою реформ, стосовно безпеки кордонів США, але "демократи в Сенаті відмовилися продовжити роботу щодо цього законопроєкту".

У листі спікер також зазначив, що "незахищений кордон США - це безсовісна і неприйнятна катастрофа".

Крім того, він додав, що Конгрес і американський народ мають отримати відповіді на низку питань, які їх хвилюють, зокрема, про стратегію Білого дому в Україні.

У жовтні президент США Джо Байден направив до Конгресу запит на надання фінансової допомоги Україні в розмірі $61,4 млрд терміном на рік, а також $14,3 млрд на посилення оборони Ізраїлю. Крім цього, Байден запросив $13,6 млрд на охорону кордону між США і Мексикою, $7,4 млрд на інші пріоритети у сфері національної безпеки. Загалом президент США запросив у Конгресу схвалення на додаткове фінансування в розмірі $106,7 млрд.

 

 

 

Теги: #сша #україна #конгрес #допомога

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