Події

19:11 05.12.2023

Біля острова Зміїний збито російський бомбардувальник Су-24М - командувач Повітряних сил

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Біля острова Зміїний збито російський бомбардувальник Су-24М - командувач Повітряних сил

Російський бомбардувальник Су-24М було збито неподалік острова Зміїний у Чорному морі завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

"Радий вам повідомити про знищення російського бомбардувальника Су-24М у районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області", - написав Олещук у телеграмі у вівторок увечері.

 

 

 

Теги: #рф #ліквідація #авіація

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