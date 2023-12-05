Біля острова Зміїний збито російський бомбардувальник Су-24М - командувач Повітряних сил

Російський бомбардувальник Су-24М було збито неподалік острова Зміїний у Чорному морі завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

"Радий вам повідомити про знищення російського бомбардувальника Су-24М у районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області", - написав Олещук у телеграмі у вівторок увечері.