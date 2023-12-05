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19:10 05.12.2023

Усі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримають власне житло - Зеленський

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Усі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримають власне житло - Зеленський

Військовослужбовці ЗСУ, які від початку повномасштабного російського вторгнення отримали звання Героя України, а також сім'ї загиблих Героїв отримають сертифікати на власне житло, заявив президент Володимир Зеленський, представляючи нову ініціативу Офісу президента напередодні Дня Збройних сил.

Перші такі сертифікати глава держави вручив 12 Героям України та сім'ям дев’яти полеглих Героїв у вівторок у Маріїнському палаці. Сертифікати на отримання квартир вручатимуть і надалі.

"Ініціатива спрямована на реалізацію простого принципу: "Україна захищає тих, хто захищає Україну"... За нею всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримають власне житло. Усі, хто, боронячи державу, став кавалером Ордена "Золота зірка", усі без винятку", - заявив Зеленський на церемонії вручення сертифікатів.

 

 

Теги: #житло #військовослужбовці #ініціатива

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