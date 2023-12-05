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15:32 05.12.2023

У ЄС заявили про високу ймовірність вчинення терактів у період різдвяних свят

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Член Європейської комісії з внутрішніх справ Ілва Йоганссон вважає, що Європа може зіткнутися з високим ризиком терористичних атак у період різдвяних свят через конфлікт Ізраїлю і ХАМАС, повідомляє у вівторок Associated Press.

"У зв'язку з війною між Ізраїлем і ХАМАС і поляризацією, яку вона спричинила в нашому суспільстві, а також у зв'язку з майбутнім святковим сезоном, є величезний ризик терористичних атак у Європейському Союзі", - наводить агентство слова Йоганссон.

За її словами, Єврокомісія також виділить додаткові EUR30 млн на зміцнення безпеки у вразливих районах країн-членів ЄС.

Йоганссон озвучила це попередження слідом за подіями в Парижі, де в суботу біля Ейфелевої вежі було скоєно напад із ножем на туристів, унаслідок чого одна людина померла.

7 жовтня радикальне угруповання ХАМАС, що базується в Секторі Гази, вчинило напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАС. За останньою інформацією палестинського МОЗ, у Секторі Гази загинуло понад 15,5 тис. осіб, більше ніж 40 тис. дістали поранень. Однак міністерство не уточнює, хто із загиблих належить до мирних жителів, а хто - до членів воєнізованих груп.

Теги: #єс #теракти

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