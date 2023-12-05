Бабак заявляє про шокуючу різницю між результатами PISA-2022 учнів із великих міст і сільської місцевості

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляє про шокуючу різницю між результатами навчання учнів із великих міст і сільської місцевості.

"Якщо ви детально прочитаєте великий звіт за результатами дослідження, то ви побачите, що різниця між великими містами, маленькими містами та селами в результатах насправді шокуюча. І раніше була велика різниця, але зараз вона стала ще більшою", - сказав Бабак під час презентації дослідження PISA-2022 у Києві.

Голова комітету звернув увагу, що результати українських учнів із великих міст інколи вищі, ніж у середньому по Європі, тоді як у дітей, котрі навчаються в селах, за окремими напрямами тестування різниця становить понад 4,5 року навчання.

"Для нас це велика проблема. Ми маємо думати, як її подолати. Можливо, необхідно повернути субвенцію на спроможну школу не на капітальні видатки, а на облаштування освітнього простору та спеціалізованих кабінетів", - додав він.

За даними національного звіту за результатами міжнародного дослідження якості освіти, різниця в балах з математики учнів, які живуть у сільській місцевості та великих містах, становить 92 бали, що за стандартами PISA-2022 року еквівалентно більше ніж 4,5 року навчання.

Як повідомлялося, результати дослідження PISA 2018 року засвідчили, що кожен четвертий п'ятнадцятирічний учень в Україні має низький рівень читацької, математичної та природничо-наукової грамотності.

Результати міжнародного дослідження PISA-2022 свідчать, що з математики та природничо-наукових дисциплін українські школярі відстають від своїх однолітків із країн ОЕСР на півтора року навчання, а з читання - майже на два з половиною роки навчання.