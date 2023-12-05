Президент удостоїв нагороди "Золоте серце" 40 волонтерів

Президент України Володимир Зеленський удостоїв нагороди "Золоте серце" сорок волонтерів з нагоди Міжнародного дня волонтера, повідомила його пресслужба.

"Сорок громадян, що удостоєні сьогодні нашої щорічної відзнаки, відзнаки "Золоте серце", і ті, хто присутні тут особисто, символізують загальнонаціональний волонтерський вогонь. Це люди з багатьох регіонів України, які допомагають на різних напрямках, різним групам, різним людям, категоріям людей. Разом є уособленням великого руху українців, яким не байдуже", - заявив Зеленський під час церемонії нагородження.

Водночас, як він зазначив: "в Україні та в усьому світі годі й шукати будівлі чи площі, які могли б умістити всіх наших громадян, які долучилися до такого важливого волонтерського руху, всіх, хто заслуговує на відзнаки, всіх, хто заслуговує на слово: "дякую" - це мільйони людей".

Президент України назвав волонтерів "опорою і рушійною силою" держави.

"Доки б'ються волонтерські серця і дух допомоги та підтримки - доти б'ється наш народ, доти б'ється наша Україна", - сказав Зеленський.

Державна нагорода України "Золоте серце" була заснована указом президента України Володимира Зеленського 5 грудня 2022 року за вагомий внесок волонтерів у надання допомоги, здійснення заходів із забезпечення оборони держави та захисту безпеки населення у зв'язку з воєнною агресією РФ.