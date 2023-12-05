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12:10 05.12.2023

Зеленський привітав волонтерів зі святом: Українські волонтери - ще один рід наших військ

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Зеленський привітав волонтерів зі святом: Українські волонтери - ще один рід наших військ

Президент України Володимир Зеленський привітав українських волонтерів із Міжнародним днем волонтера.

"Сьогодні відзначаємо Міжнародний день волонтера. Символічно, що напередодні Дня Збройних Ссил України. Бо українські волонтери – це фактично ще один рід наших військ, іще одна наша сила. Наша гвардія небайдужих. Наша армія активних українців", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

"Дякую вам! Слава нашим волонтерам! Слава всім, хто наближає перемогу!", - наголосив президент.

У свою чергу міністр оборони України Рустем Умєров також привітав волонтерів і зазначив, що ті є надійним тилом для сотень тисяч воїнів і наближають перемогу своєю невтомністю.

"Кожен воїн у наших Силах оборони відчуває ваше тепло та підтримку, вашу працю і самопожертву. Вас мільйони! Від великих міст до найменших сіл. Від великих фондів, чиї імена відомі на весь світ, до приватних ініціатив, чиї контакти знають окремі підрозділи, з якими ви співпрацюєте", - цитує міністра пресслужба Міноборони.

"...Ви надійний тил для сотень тисяч воїнів. Ви підтримуєте Сили оборони і своєю невтомністю наближаєте день нашої Перемоги!", - наголосив Умєров.

Глава МВС Ігор Клименко написав: "Сьогодні є ще одна нагода сказати "дякую" нашим волонтерам, які завжди небайдужі до чужої біди. Дякую за ваші добрі справи на благо України та наближення Перемоги!".

 

 

Теги: #привітання #волонтери

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