Події

08:54 05.12.2023

У Херсонській області через російські обстріли за добу одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення

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У Херсонській області через російські обстріли за добу одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення

За минулу добу окупанти випустили по Херсонській області 490 снарядів, внаслідок обстрілу одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у вівторок уранці.

"За минулу добу противник здійснив 89 обстрілів, випустивши 490 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, БПЛА та авіації, з них - 1 ракетний. По місту Херсон ворог випустив 22 снаряди", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Прокудін наголосив, що через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення.

За даними обладміністрації, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, кінотеатр, дошкільний навчальний заклад, територію підприємства, а також притулок для тварин у Херсоні, підприємство в Бериславському районі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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