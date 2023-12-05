Події

08:11 05.12.2023

Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів

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Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів, 7 танків, 15 бронемашин, 26 артсистем, 3 системи протиповітряної оборони, 15 безпілотників, 1 крилату ракету і 39 одиниць авто та спецтехніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 333840 (+1030) осіб, танків - 5587 (+7) од, бойових броньованих машин - 10416 (+15) од, артилерійських систем - 7987 (+26) од, РСЗВ - 913 (+0) од, засоби ППО - 605 (+3) од, літаків - 323 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6032 (+15), крилаті ракети - 1570 (+1), кораблі / катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10483 (+32) од, спеціальна техніка - 1148 (+7)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #ліквідація #генштаб_зсу #ворог

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