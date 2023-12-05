Українська авіація завдала десять ударів по зосередженню сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні, опублікованому у фейсбуці.

Крім того, підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетних комплексах і 7 по артилерійських засобах противника.