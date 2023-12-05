Події

07:38 05.12.2023

Українська авіація завдала десять ударів по зосередженню сил противника

1 хв читати
Українська авіація завдала десять ударів по зосередженню сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні, опублікованому у фейсбуці.

Крім того, підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетних комплексах і 7 по артилерійських засобах противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 05.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів

07:32 05.12.2023
На фронті за добу було 73 бойові зіткнення, Сили оборони відбили атаки противника на шести напрямках - Генштаб

На фронті за добу було 73 бойові зіткнення, Сили оборони відбили атаки противника на шести напрямках - Генштаб

07:28 05.12.2023
Армія РФ за добу здійснила вісім ракетних і 68 авіаударів, а також 87 обстрілів із РСЗВ

Армія РФ за добу здійснила вісім ракетних і 68 авіаударів, а також 87 обстрілів із РСЗВ

20:16 04.12.2023
За добу ворог завдав 5 ракетних і 44 авіаудари

За добу ворог завдав 5 ракетних і 44 авіаудари

20:06 04.12.2023
ЗСУ відбили 15 ворожих атак на авдіївському напрямку

ЗСУ відбили 15 ворожих атак на авдіївському напрямку

08:16 04.12.2023
Сили оборони відбили понад 60 атак ворога за добу

Сили оборони відбили понад 60 атак ворога за добу

07:54 04.12.2023
ЗС України за добу ліквідували 770 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 770 окупантів

21:05 03.12.2023
Українська авіація завдала ударів у вісім місць скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Українська авіація завдала ударів у вісім місць скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

21:00 03.12.2023
Окупанти завдали 31 авіаудар по Україні за добу, обстріляли понад 120 населених пунктів

Окупанти завдали 31 авіаудар по Україні за добу, обстріляли понад 120 населених пунктів

20:51 03.12.2023
ЗС України відбили за добу 16 атак окупантів на бахмутському напрямку і 14 на авдіївському

ЗС України відбили за добу 16 атак окупантів на бахмутському напрямку і 14 на авдіївському

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 1030 окупантів

ППО України вночі знищила десять ударних БПЛА, випущених військами РФ

РФ продовжує атакувати Україну "Шахедами", є загроза для західних областей - Повітряні сили ЗСУ

Зеленський привітав підтримку України з боку Міжнародної морської організації

Зеленський відзначає роботу мобільних груп зі знищення "Шахедів"

ОСТАННЄ

ППО України вночі знищила десять ударних БПЛА, випущених військами РФ

У південних областях вночі ліквідовано чотири "шахеди"

ЗС України контратакували біля Авдіївки і зайняли позицію на острові Білогрудів на південний захід від Херсона

5 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Росія почала відновлювати свої можливості, і це загрожує регіону Балтії - генерал НАТО

Ситуація на полі бою - важка, але ЗСУ продовжують домагатися прогресу - Держдепартамент США

РФ продовжує атакувати Україну "Шахедами", є загроза для західних областей - Повітряні сили ЗСУ

Агентство відновлення отримає 20 тис. тонн металу для будівництва захисту об'єктів енергетики від "Шахедів"

Кілька груп ворожих БпЛА через центральні області летять на захід - Повітряні сили ЗСУ

Поліція Кіровоградської області затримала злочинну групу, підозрювану в крадіжках вантажів для військовослужбовців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА