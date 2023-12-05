На фронті за добу було 73 бойові зіткнення, Сили оборони відбили атаки противника на шести напрямках - Генштаб

Минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення, українські військові відбили атаки противника на шести напрямках, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 вівторка.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак ворога біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута на Донеччині, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 18 атак противника в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене становище в районах на південь від Роботиного Запорізької області.

Водночас на мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.