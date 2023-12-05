Події

07:28 05.12.2023

Армія РФ за добу здійснила вісім ракетних і 68 авіаударів, а також 87 обстрілів із РСЗВ

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Армія РФ за добу здійснила вісім ракетних і 68 авіаударів, а також 87 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав 8 ракетних і 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 вівторка.

Крім того, минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 2 керовані ракети Х-59 і 22 ударні БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами і засобами протиповітряної оборони України 14 ворожих дронів і 1 керовану ракету Х-59 знищено.

Також з початком поточної доби російські окупанти знову завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши БПЛА типу "Shahed-136/131". Наслідки стосовно атаки уточнюються.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Піщане Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Виїмка, Кліщіївка, Андріївка, Авдіївка, Часів Яр, Олександропіль, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка та Кам'янське Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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