Події

07:08 05.12.2023

ЗС України контратакували біля Авдіївки і зайняли позицію на острові Білогрудів на південний захід від Херсона

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ЗС України контратакували біля Авдіївки і зайняли позицію на острові Білогрудів на південний захід від Херсона

Українські сили нещодавно контратакували біля Авдіївки і станом на 1 грудня повернули втрачені позиції, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Наголошується, що на кадрах із геоприв'язкою, опублікованих 4 грудня, видно, як українські війська атакують російські позиції в лісі на південь від Степового приблизно 1 грудня.

Крім того, повідомляється про безуспішні наступальні операції Росії на схід від Новокалинового (10 км на північний захід від Авдіївки) і Новобахмутівки (10 км на північний схід від Авдіївки), а також поблизу самої Авдіївки, Степового, Сєверного (5 км на захід від Авдіївки) і Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).

Водночас, пише ISW, російські війська 4 грудня продовжили наступальні дії на авдіївському напрямку. На геолокованих кадрах, опублікованих 4 грудня, видно, що вони просунулися поблизу водосховища прямо на північ від Авдіївки.

На лівобережжі Херсонської області ЗСУ 4 грудня продовжили наземні операції і нещодавно зайняли підтверджену позицію на острові Білогрудів на південний захід від міста Херсон, вважають аналітики ISW.

Зазначається, що на геолокованих кадрах, опублікованих 30 листопада, 1 і 3 грудня, видно, як українські війська вступають у бій із російськими військами в селищі Білогрудове (11 км на південний захід від Херсона).

 

 

 

Теги: #фронт #isw

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