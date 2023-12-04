Туреччина вперше направила до Румунії групу винищувачів для патрулювання повітряного простору - НАТО

Туреччина вперше направила групу винищувачів F-16 до Румунії для здійснення натовського патрулювання повітряного простору поблизу її чорноморського узбережжя, повідомило в понеділок Об'єднане повітряне командування альянсу.

Чотири винищувачі прибули на румунську авіабазу Борча поблизу Фетешті. Літаки здійснюватимуть спільне патрулювання разом із румунськими та німецькими винищувачами, "щоб охороняти повітряний простір НАТО на узбережжі Чорного моря і стримувати потенційні загрози з повітря", - зазначається у повідомленні.

У ньому підкреслюється, що "давно заплановане розгортання демонструє готовність союзників по НАТО підтримувати один одного і зміцнювати колективну оборону альянсу".

Турецькі F-16 перебуватимуть у Румунії протягом чотирьох місяців.

"Я вітаю направлення Німеччиною і Туреччиною додаткових винищувачів для місії повітряного патрулювання НАТО в Румунії", - заявив виконувач обов'язків офіційного представника НАТО Ділан Вайт. Він додав, що "це розгортання є демонстрацією спроможностей і рішучості захистити наших людей і території. Військово-повітряні сили НАТО, як і раніше, готові відреагувати на будь-яку загрозу з будь-якого напрямку".

Німецькі винищувачі Eurofighter були розгорнуті наприкінці листопада на авіабазі Міхаїл Когелнічану, розташованій недалеко від Констанци. У Румунії також розміщена французька система ППО на базі в Капу-Мідія.