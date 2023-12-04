Зеленський привітав підтримку України з боку Міжнародної морської організації

Президент України Володимир Зеленський привітав резолюцію Асамблеї Міжнародної морської організації на підтримку зусиль України в Чорному морі, раніше Міжнародна морська організація виключила Росію з керівних органів.

"Сьогодні Асамблея Міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку наших зусиль у Чорному морі, українського успіху, відновлення судноплавства та роботи нового зернового коридору. До речі, цей експортний коридор уже дав результат - понад 7 мільйонів тонн вантажів. І це дуже вагомо", - сказав Зеленський у відеозверненні в понеділок.

"Це наша економіка і не тільки, робота портів і аграріїв, багатьох інших суміжних галузей. Мільйони робочих місць в Україні залежать від експорту, здатного забезпечити нашу державу. І я дякую всім у світі, хто допомагає з цим Україні", - сказав він.

За його словами, "тепер Міжнародна Морська Організація буде підтримувати наші зусилля. Є й відповідне рішення - оцінити, якої технічної допомоги ми потребуємо для нормальної роботи морського коридору".