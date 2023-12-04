Події

20:16 04.12.2023

За добу ворог завдав 5 ракетних і 44 авіаудари

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За добу ворог завдав 5 ракетних і 44 авіаудари

За добу ворог завдав 5 ракетних і 44 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 і 10 БПЛА типу "Shahed-136/131", 6 ворожих дронів і керовану ракету Х-59 знищено", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у понеділок увечері.

Також противник завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Петропавлівка, Піщане Харківської області, Новоєгорівка Луганської області, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Олександропіль, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Новодарівка, Кам'янське Запорізької області.

Протягом доби від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали близько 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській області та місто Херсон.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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