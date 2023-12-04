ЗСУ відбили 15 ворожих атак на авдіївському напрямку
Українські захисники відбили 15 атак окупантів на авдіївському напрямку, загалом на фронті протягом доби відбулося 61 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
"На авдіївському напрямку українські воїни в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області відбили 15 атак ворога, який безуспішно, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці у понеділок увечері.
Українські військові також відбили 10 ворожих атак у районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області на куп'янському напрямку, 9 атак - у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області на бахмутському напрямку.
На лиманському напрямку ворог намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів, зі свого боку, українські захисники відбили 8 ворожих атак у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області й Тернів Донецької області.
На мар'їнському напрямку за підтримки авіації противник здійснив 14 безуспішних атак у районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.
На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів.
На запорізькому напрямку в районі Роботиного ЗСУ відбили всі атаки росіян, які намагалися відновити втрачене становище.