Миколаївська область підписала Меморандум про співпрацю з Японією, який передбачає допомогу регіону та навчання фахівців у галузі протезної реабілітації, повідомляє голова ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні разом із головою префектури Хіого в Японії Сайто Мотохіко підписали Меморандум про співпрацю. Підписання відбулося в рамках діяльності Регіонального офісу міжнародного співробітництва. Меморандум передбачає навчання фахівців з Миколаївської області в галузі протезної реабілітації та всебічну допомогу у відновленні регіону", - написав Кім у телеграм-каналі в понеділок.

Очільник ОВА зазначив, що Японія може передати досвід у сфері економічного відновлення, ліквідації екологічних наслідків і реконструкції, а у перефектури Хіого є досвід у відновленні після стихійних лих.

"Підписання цього меморандуму надзвичайно важливе для нашої області. Працюємо далі", - наголосив Кім.