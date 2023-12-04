Події

19:50 04.12.2023

Миколаївська область підписала Меморандум про співпрацю з Японією

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Миколаївська область підписала Меморандум про співпрацю з Японією

Миколаївська область підписала Меморандум про співпрацю з Японією, який передбачає допомогу регіону та навчання фахівців у галузі протезної реабілітації, повідомляє голова ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні разом із головою префектури Хіого в Японії Сайто Мотохіко підписали Меморандум про співпрацю. Підписання відбулося в рамках діяльності Регіонального офісу міжнародного співробітництва. Меморандум передбачає навчання фахівців з Миколаївської області в галузі протезної реабілітації та всебічну допомогу у відновленні регіону", - написав Кім у телеграм-каналі в понеділок.

Очільник ОВА зазначив, що Японія може передати досвід у сфері економічного відновлення, ліквідації екологічних наслідків і реконструкції, а у перефектури Хіого є досвід у відновленні після стихійних лих.

"Підписання цього меморандуму надзвичайно важливе для нашої області. Працюємо далі", - наголосив Кім.

 

 

 

Теги: #японія #співробітництво #миколаївська

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