Українським морським коридором пройшло вже 200 суден із 7 млн тонн експорту - Кубраков

Українським морським коридором, встановленим ВМС ЗСУ, на вихід скористалося 200 суден, які експортували 7 млн тонн вантажів із портів Великої Одеси, повідомив віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у понеділок.

"З 8 серпня встановленим ВМС ЗСУ Українським коридором пройшло 200 суден на вихід з портів та 226 суден - на вхід", - написав Кубраков на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, за зазнаечний період понад 7 млн тонн вантажів було експортовано з портів "Південний", "Одеса" і "Чорноморськ", зокрема 5 млн тонн становила агропродукція.

Кубраков уточнив, що на сьогодні в портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" під завантаженням перебуває 31 судно, ще 30 суден слідують коридором в обидва боки.

Посол США в Україні Бріджит Брінк 24 листопада зазначила, що українським морським коридором з 10 серпня 2023 року скористалися 153 судна, які перевезли понад 5,6 млн тонн зерна та інших вантажів.

Ще раніше, 17 листопада, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков повідомив, що 121 судно пройшло коридором із 4,4 млн тонн експортного вантажу, з яких 3,2 млн тонн припадало на зерно. За його словами, на той момент під завантаженням перебувало 30 суден, зокрема 22 для експорту 0,7 млн тонн зерна і ще вісім - 0,5 млн тонн інших товарів.