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13:47 04.12.2023

У США до кінця року закінчаться ресурси на нове озброєння для України, якщо не втрутиться Конгрес - адміністративно-бюджетне управління

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У США до кінця року закінчаться ресурси на нове озброєння для України, якщо не втрутиться Конгрес - адміністративно-бюджетне управління

Кошти на військову допомогу США Україні вичерпаються до кінця поточного 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить рішення виділити додаткове фінансування, заявила директор адміністративно-бюджетного управління адміністрації США Шаланда Янг.

"Я хочу внести ясність: без дій Конгресу до кінця року в нас закінчаться ресурси для закупівлі нових партій зброї і техніки для України, а також для надання техніки з військових запасів США. Для досягнення цього моменту не існує чарівного джерела фінансування. У нас закінчилися гроші й майже немає часу. Припинення постачання американської зброї і техніки поставить Україну на коліна на полі бою, не лише поставивши під загрозу досягнуті Україною успіхи, а й підвищивши ймовірність військових перемог Росії", - йдеться в тексті листа Янг лідерам Конгресу, оприлюдненому на сайті Білого дому в понеділок.

За її словами, пакети допомоги США у безпековій сфері вже стали меншими, а якщо вони припиняться, це створить серйозні проблеми для України. "Хоча наші союзники в усьому світі активізувалися, щоб зробити більше, підтримка США має вирішальне значення й не може бути замінена іншими", - наголосила директор адміністративно-бюджетного управління адміністрації США.

Янг зазначила, що Пентагон витратив 97% із $62,3 млрд виділених на підтримку України до середини листопада коштів, а Держдеп витратив усі $4,7 млрд, включно з фондами на економічне сприяння й гуманітарну допомогу. Приблизно $27,2 млрд (24%) використано для економічної допомоги Україні й допомоги у сфері цивільної безпеки, зокрема розмінування.

Вона уточнила, що 60% коштів на допомогу Україні сприяло розвитку американської оборонної промисловості й принесло вигоду компаніям-виробникам. Водночас у разі схвалення заявки Білого дому, Конгрес спрямує ще $50 млрд промисловості США.

"Ми не маємо грошей, щоб підтримати Україну на полі бою. І це не питання наступного року. Настав час допомогти демократичній Україні в боротьбі з російською агресією. Настав час Конгресу діяти", - наголосила Янг.

Лист адресовано, зокрема, спікеру палати представників США Майку Джонсону, лідеру меншості в палаті Гакіму Джеффрісу, лідеру демократичної більшості в сенаті Чаку Шумеру, лідеру республіканської меншості в сенаті Мітчу Макконнеллу.

Як повідомлялося, у жовтні президент США Джозеф Байден направив до Конгресу запит на надання фінансової допомоги Україні розміром $61,4 млрд терміном на рік, а також $14,3 млрд на посилення оборони Ізраїлю. Крім цього, Байден запитав $13,6 млрд на охорону кордону США й Мексики, $7,4 млрд на інші пріоритети у сфері національної безпеки. Загалом президент США запитав у Конгресу схвалення на додаткове фінансування розміром $106,7 млрд. 

Теги: #сша #конгрес #фінанси

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