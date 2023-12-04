Волонтери ТЧХУ допомагають Нацполіції в пошуках зниклої дитини

Волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) допомагають національній поліції в пошуках дитини, зниклої у Вишгородському районі Київської області.

"Учора загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста Київської області долучився до пошуків дитини, що зникла у Вишгородському районі. Спільно з підрозділами Національної поліції та місцевими жителями було проведено пошуки в населеному пункту та на його околицях, а також зібрано інформацію від місцевих про можливе перебування хлопчика", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в понеділок.

В ТЧХУ зазначили, що наразі пошуки дитини тривають.