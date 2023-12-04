Правоохоронці затримали ворожого агента, який скоригував ракетні удари по Києву напередодні 2023 року

Служба безпеки України (СБУ) затримала і сповістила про підозру російському агенту-навіднику, за координатами якого, зокрема, було завдано ракетного удару по Києву напередодні 2023 року.

"СБУ затримала агента фсб, який скоригував ракетні удари по Києву напередодні 2023 року. Саме за його координатами 31 грудня 2022 року агресор завдав ракетного удару по одному з корпусів Київського національного університету імені Т.Шевченка", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляється, зловмисник також розвідував локації штабів і місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території столиці та Житомирської області.

За даними слідства, ворожим агентом виявився 40-річний житель столиці з прокремлівськими поглядами. Щоб допомагати агресору у війні проти України, наприкінці минулого року він оформив статус "волонтера" і виїхав до Росії через треті країни. "Під час перетину кордону з рф чоловік за власної ініціативи заявив кадровому співробітнику фсб про готовність співпрацювати з російською спецслужбою. Щоб підтвердити свою "відданість" окупантам, киянин одразу передав їм координати, за якими нібито дислокується один із підрозділів Сил оборони в столичному регіоні. І вже через декілька днів загарбники здійснили по цій "локації" повітряну атаку", - наводить СБУ подробиці справи.

Як повідомляє СБУ, після цих подій представники ФСБ доправили нового агента до Москви, де його детально проінструктували про методи роботи, конспірацію та пріоритетні завдання. Потім зрадника відправили в Україну для збору розвідданих. Натомість йому пообіцяли допомогу в отриманні російського громадянства і своєчасну "евакуацію" до Росії.

Для отримання розвідінформації на Житомирщині зловмисник "втемну" використовував своїх родичів, які там проживали. А в столиці самостійно здійснював візуальне спостереження та фотофіксацію українських об'єктів під час прогулянок містом.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув'язнення", - інформує СБУ.