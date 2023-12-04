Події

09:30 04.12.2023

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" розпочато оформлення великовагових вантажівок - Держприкордонслужба

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У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" розпочато оформлення великовагових вантажівок - Держприкордонслужба

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Польщею розпочато оформлення великовагових вантажівок, повідомила Державна прикордонна служба (Держприкордонслужба) у понеділок уранці.

"Станом на ранок 4 грудня в пункті пропуску "Угринів" на виїзд з України прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 т", - ідеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Як наголошується у повідомленні, заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги.

Теги: #пропуск #вантажівки #угринів

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