У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" розпочато оформлення великовагових вантажівок - Держприкордонслужба

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Польщею розпочато оформлення великовагових вантажівок, повідомила Державна прикордонна служба (Держприкордонслужба) у понеділок уранці.

"Станом на ранок 4 грудня в пункті пропуску "Угринів" на виїзд з України прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 т", - ідеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Як наголошується у повідомленні, заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги.