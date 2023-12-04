Події

08:16 04.12.2023

Сили оборони відбили понад 60 атак ворога за добу

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Сили оборони відбили понад 60 атак ворога за добу

Російські окупанти продовжують активно атакувати на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському, шахтарському та запорізькому напрямках - українські воїни відбили понад 60 атак, повідомляє Генштаб ЗСУ станом на ранок понеділка у фейсбуці.

"За минулу добу відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 45 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні.

Авіаційних ударів зазнали: Серебрянське лісництво Луганської області, Спірне, Кліщіївка, Авдіївка, Новомихайлівка Донецької області та Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилося понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

На бахмутському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога поблизу Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута на Донеччині, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Захисники стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 21 атаку противника в районах на схід від Новокалинового та Новобахмутівки, а також неподалік Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують утримувати ворога біля Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили 8 атак.

На шахтарському напрямку українські військові відбили атаку противника у Старомайорського Донецької області.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога, який намагався відновити втрачене становище в районах південніше Роботиного. Також захисники відбили 3 атаки противника в районі Новопокровки Запорізької області.

Водночас на мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 по зенітно-ракетних комплексах і 2 по складах боєприпасів противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир".

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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