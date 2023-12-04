Росіяни за день обстріляли з мінометів чотири громади Сумщини

Протягом неділі, 3 грудня, російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли прикордонних громад Сумської області, повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОВА, всього зафіксовано 10 вибухів.

Усі обстріли з території РФ проводилися з мінометів.

У Хотинській громаді прогриміли три вибухи, у Путивльській – два, у Новослобідській – один і у Краснопільській – чотири вибухи.