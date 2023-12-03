Події

20:51 03.12.2023

ЗС України відбили за добу 16 атак окупантів на бахмутському напрямку і 14 на авдіївському

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ЗС України відбили за добу 16 атак окупантів на бахмутському напрямку і 14 на авдіївському

Сили оборони України минулої доби відбили атаки і штурми російських окупантів на семи напрямках - куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському, шахтарському і запорізькому, - а також утримують позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

У Генштабі зазначають, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень. Найбільше атак окупантів відбито на бахмутському та авдіївському напрямках.

"На Бахмутському напрямку противник за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де силами оборони відбито 16 атак... На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах на схід від Новокалинового, на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 14 атак", - ідеться у зведенні.

На куп'янському напрямку ЗСУ відбили сім атак окупантів неподалік Синьківки Харківської області, а на лиманському напрямку - три атаки біля Серебрянського лісництва в Луганській області.

"На Мар'їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 5 атак... На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області... На Запорізькому напрямку противник 3 рази безуспішно намагався відновити втрачене становище в районах на південь від Роботиного Запорізької області. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в Новопокровському районі Запорізької області", - розповіли в Генштабі.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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